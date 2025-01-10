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الرئيس علي ناصر محمد يبعث ببرقية لرئيس لبنان الجديد - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يبعث ببرقية لرئيس لبنان الجديد - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يبعث ببرقية لرئيس لبنان الجديد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون المحترم
تحيةً واحترامًا

يسعدني أن أتوجّه باسمي واسم مجموعة السلام العربي إلى فخامتكم بأصدق التهاني وأعطر الأماني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وأن نبارك للبنان هذا الاختيار الذي عبّر عن توافق وطني شامل في لحظة تاريخية فارقة.
إن نجاح لبنان في إنهاء فترة الشغور الرئاسي، التي دامت عامين وشهرين، واختيار البرلمان لشخصكم الكريم، إنما هو خطوة مهمة على طريق معافاة لبنان وتعزيز استقراره السياسي ووضع حدّ لمعاناة شعبه، وأملنا أن يستعيد لبنان دوره الحضاري التاريخي وأن يتمكّن في ظلّ العهد الجديد من تجاوز المحنة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما فيها آثار العدوان الإسرائيلي، من خلال تعزيز دور مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المنشودة.
إننا في مجموعة السلام العربي، مثلما تابعنا باهتمام بالغ خلال السنوات المنصرمة الأوضاع الصعبة والقاسية التي عاشها لبنان، فإننا نتطلّع اليوم مع جميع الحريصين على مستقبل لبنان إلى عهد جديد يتمكّن فيه هذا البلد الأمين بحيوية شعبه وطاقاته الكامنة وكفاءاته المتميزة من أن يوصل لبنان إلى بر الأمان وشاطئ السلام.
اسمحوا لي أن أعبّر لكم مجددًا عن وقوفنا إلى جانب لبنان، متطلعين أن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار، متمنين له الحياة الحرّة الكريمة، ولشخصكم الموفقية والنجاح في مهماتكم وللبنان العز والسؤدد.

الرئيس علي ناصر محمد
رئيس مجموعة السلام العربي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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