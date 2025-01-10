الرئيس علي ناصر محمد يبعث ببرقية لرئيس لبنان الجديد - أخبار كلمتك

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون المحترم

تحيةً واحترامًا

يسعدني أن أتوجّه باسمي واسم مجموعة السلام العربي إلى فخامتكم بأصدق التهاني وأعطر الأماني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وأن نبارك للبنان هذا الاختيار الذي عبّر عن توافق وطني شامل في لحظة تاريخية فارقة.

إن نجاح لبنان في إنهاء فترة الشغور الرئاسي، التي دامت عامين وشهرين، واختيار البرلمان لشخصكم الكريم، إنما هو خطوة مهمة على طريق معافاة لبنان وتعزيز استقراره السياسي ووضع حدّ لمعاناة شعبه، وأملنا أن يستعيد لبنان دوره الحضاري التاريخي وأن يتمكّن في ظلّ العهد الجديد من تجاوز المحنة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما فيها آثار العدوان الإسرائيلي، من خلال تعزيز دور مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المنشودة.

إننا في مجموعة السلام العربي، مثلما تابعنا باهتمام بالغ خلال السنوات المنصرمة الأوضاع الصعبة والقاسية التي عاشها لبنان، فإننا نتطلّع اليوم مع جميع الحريصين على مستقبل لبنان إلى عهد جديد يتمكّن فيه هذا البلد الأمين بحيوية شعبه وطاقاته الكامنة وكفاءاته المتميزة من أن يوصل لبنان إلى بر الأمان وشاطئ السلام.

اسمحوا لي أن أعبّر لكم مجددًا عن وقوفنا إلى جانب لبنان، متطلعين أن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار، متمنين له الحياة الحرّة الكريمة، ولشخصكم الموفقية والنجاح في مهماتكم وللبنان العز والسؤدد.

الرئيس علي ناصر محمد

رئيس مجموعة السلام العربي