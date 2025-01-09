الرياضة - 08:37 - من أنتم أيها الصهاينة؟.. تعليق قوي من مصطفى بكري على ما نشره إعلام إسرائيلي ضد مصر وجيشها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:37 مساءً - استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش المصري ومزاعمها باختراق مصر لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إنه "لا أحد يستطيع المساس بالحدود المصرية، و أمن مصر القومي، لافتاً إلى أن المخطط الصهيوني واضح وأن الهدف هو المنطقة العربية وظهور الخريطة الأخيرة أثبتت هذا الكلام، ووزير الخارجية المصري رد على هذا الكلام.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن "القناة الـ 14 الإسرائيلية خرجت بمعلومات خطيرة جدا وزعمت أن مصر اخترقت اتفاقية كامب ديفيد"، موضحاً أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقول إن هناك نشاطا للجيش المصري في سيناء وهذا مخالف لاتفاقية كامب ديفيد وهذا يمثل خطورة على إسرائيل، ناهيك عن أنهم قالوا إنهم كشفوا عن وجود 10 أنفاق بين مصر وإسرائيل، وهذه جميعها مزاعم وأكاذيب ضد مصر".

وأوضح أننا في مصر مطمئنين ولا يعنينا ما يتم تداوله على القنوات الإسرائيلية، وإياكم والاقتراب من مصر وإياكم وغرور القوة، معقباً:"التاريخ سيقف مع هذه الأمة وأن في هذه الأمة رجال وطنيين قادرين على المواجهة و على هزيمتكم".

وتابع الكاتب الصحفي مصطفى بكري:"من أنتم أيها الصهاينة هذا الكلام تهديد مباشر لمصر، وهذا تعدي على كل الخطوط الحمراء، منوهاً:"قسما بالله الجيش المصري يديكم علقة عمركم ما تتخيلوها لو اقتربتم من مصر"