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الرياضة - 08:37 - «اتحاد منتجي الدواجن» يفجر مفاجأة: الصين تستورد أرجل الدواجن من مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:37 - «اتحاد منتجي الدواجن» يفجر مفاجأة: الصين تستورد أرجل الدواجن من مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - «اتحاد منتجي الدواجن» يفجر مفاجأة: الصين تستورد أرجل الدواجن من مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:37 مساءً - أثارت بعض الأخبار المتداولة على بعض المنصات الإعلامية بشأن إجراء عمليات استيراد للدواجن وبيض المائدة من دولة الصين جدلا بين أصحاب الصناعة من المنتجين والمربيين، لكن المفاجأة، أن الصين تستورد من مصر أرجل الدواجن.

وأصدر «اتحاد منتجي الدواجن» بيانا لتصحيح ما تمت إثارته من معلومات غير دقيقه وفقا لما صرح به الاتحاد.

واستنكر القائمون على صناعة الدواجن أن تلجأ مصر للاستيراد من الصين، خاصة في قطاع الدواجن، وذلك لما هو معروف أن السوق المحلي لديه اكتفاء ذاتي بالنسبة لكمية الدواجن و بيض المائدة التي يتم طرحها في الأسواق، والتي تكفي حاجة المواطن.

وساهم في انتشار شائعة استيراد مصر دواجن وبيض المائدة من الصين أخبار تم تداولها تجاه اللجوء إلى ذلك نتيجة لظروف مالية أو اقتصادية تمر بها الدولة.

تواصلت كلمتك مع ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، للوقوف حول حقيقة استيراد مصر للدواجن وبيض المائدة من الصين، والتي تعج بالأوبئة القاتلة.

أكد الزيني في تصريحات لـ كلمتك أن المسألة تتعلق ببيان تم إصداره من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استيراد أدوات ومعدات زراعية من دولة الصين ومعامل التفريخ ومصانع الأعلاف ولكنه اشتمل بالخطأ على كلمة استيراد الدواجن ومنتجاتها.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن الصين دولة تعتمد على تحصيل احتياجاتها في قطاع الدواجن على الاستيراد من دول مختلفة ومنها مصر، حيث تستورد من مصر «أرجل الدواجن».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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