نبيلة عبيد تهنئ جوزيف عون بتولي رئاسة لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 11:25 صباحاً - هنأت الفنانة نبيلة عبيد، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

في هذا السياق، كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “ألف مبروك للبنان ولكل الأحبة في لبنان، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان، أتمنى أن يعود السلام والأمان والرخاء في أيام عهده ويرجع يتعمر أحسن مما كان”.

وكانت قد تحدثت نبيلة عبيد عن تكريمها الأخير في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، ووصفت التكريم بأنه مميز وخاص جدًا بالنسبة لها. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دينا رامز وشريف نور الدين في برنامج “أنا وهو وهي”، أعربت عن امتنانها للتكريم قائلة: «آمال العمدة ومفيد فوزي أعز الأصدقاء والتكريمات الأخرى عن مجهودي وشغلي ومسيرتي وأفلامي ولكن هذا التكريم خاص بالنسبة لي ومن أعز الأصدقاء عندي ومتابعني في المسيرة الفنية كانت آمال حبيبتي ومفيد بعد رحيلها صديق مقرب وحنان ابنتهما أعتبرها بنتي».

وتابعت نبيلة عبيد: «مفيد فوزي كان له دور في حياتي مميز، وكنت أستشيره في الكثير من القرارات، فهو شخص منفرد مفيش زيه، ويحب أعمالي ويثق في اختيار أدواري والأعمال والنجوم الذين أعمل معهم».

وأضافت حديثها عن مفيد فوزي: «وكان صادق معي في نصائحه لي وأتبعها، وكنت حريصة أن يكون أول من يحضر في أي تجمع عندي، وسعدت بتكريمي لأن حنان مفيد فوزي بذلت مجهود كبير ليخرج التكريم بهذا الشكل».

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