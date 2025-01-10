مشاهير العرب - مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية «سلطانة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:06 مساءً - مي فاروق.. طرحت الفنانة مي فاروق، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «سلطانة»، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، وذلك بالتزامن مع احتفالها بحفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

الفنانة مي فاروق

روجت الفنانة مي فاروق لأحدث أعمالها الغنائية عب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «سُلطــانة.. أغنية جديدة اليوم على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وفي وقت سابق، وجه محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة لزوجته النجمة مي فاروق، وذلك عقب تعرضهما لموجة كبيرة من الانتقادات بعد زفافهما.

وشارك محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة من زفافه على مي فاروق، وعلق قائلا: «أجمل يوم فى حياتي شكرا لكل أصدقائي وحبايبنا اللى نورونا فى فرحتنا شكراً على فرحتكم الحقيقية اللى شفتها فى عيونكم محبتكم لينا لا تقدر بثمن الحمد لله على نعمه محبتكم».

وأضاف العمروسي: «شكراً لأهلى وأولادنا على وجودكم فى حياتنا ربنا يخليكم لينا، شكراً زوجتى حبيبتي اللى من يوم ما شوفتها نورت حياتى بيها أجمل رزق من ربنا ليا فرحنا ومتشرف بوجودك انك تشيلي اسمي الحمدلله».

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في القوت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».