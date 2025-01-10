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مشاهير العرب - مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية «سلطانة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية «سلطانة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية «سلطانة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:06 مساءً - مي فاروق.. طرحت الفنانة مي فاروق، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «سلطانة»، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، وذلك بالتزامن مع احتفالها بحفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

الفنانة مي فاروق

روجت الفنانة مي فاروق لأحدث أعمالها الغنائية عب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «سُلطــانة.. أغنية جديدة اليوم على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وفي وقت سابق، وجه محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة لزوجته النجمة مي فاروق، وذلك عقب تعرضهما لموجة كبيرة من الانتقادات بعد زفافهما.

وشارك محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة من زفافه على مي فاروق، وعلق قائلا: «أجمل يوم فى حياتي شكرا لكل أصدقائي وحبايبنا اللى نورونا فى فرحتنا شكراً على فرحتكم الحقيقية اللى شفتها فى عيونكم محبتكم لينا لا تقدر بثمن الحمد لله على نعمه محبتكم».

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وأضاف العمروسي: «شكراً لأهلى وأولادنا على وجودكم فى حياتنا ربنا يخليكم لينا، شكراً زوجتى حبيبتي اللى من يوم ما شوفتها نورت حياتى بيها أجمل رزق من ربنا ليا فرحنا ومتشرف بوجودك انك تشيلي اسمي الحمدلله».

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في القوت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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