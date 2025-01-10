هل ينضم نيمار لنادي ميسي وسواريز؟ مدرب إنتر ميامي يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 11:45 صباحاً - أكد المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أنه لا يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار لعدة أسباب، من ضمنها حدود الرواتب التي يضعها الدوري الأمريكي ما يجعل ضمه إلى الفريق مستحيلًا.

مدرب انتر ميامي يرد على إمكانية ضم نيمار

قال ماسكيرانو ردًا على شائعات ضم نيمار: "لا يمكننا التحدث عنه، لأننا ليس لدينا شيء".

وأشار المدرب في مؤتمر صحفي إلى أن أهم شيء في مطلع 2025 هو تعزيز الفريق بعد الصفقات التي أبرمت، وشهدت بيع عدد من اللاعبين الموسم الماضي.

وتعهد بأن النادي سيعلن التفاصيل بخصوص كل هذا خلال الأسابيع المقبلة.



وذكرت تقارير إعلامية أن النجم نيمار جونيور حصل على مبالغ مادية طائلة، دون أن يلعب فعليًا في عام 2024.



وعن عودته مرة ثانية للالتقاء برفقائه السابقين ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسرخيو بوسكيتس الذين زاملوه في برشلونة، قال إن الأوضاع طبيعية، مع أن دوره في الوقت الحالي تغير وصار مدربًا وليس زميلًا.

وأضاف: "عشنا أشياء كثيرة استثنائية مع بعضنا لفترة طويلة، وهذا شيء لن يتغير".

ويبدأ إنتر ميامي فترة الإعداد بودية مع كلوب أمريكا بطل الدوري المكسيكي في 18 من الشهر الجاري.

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