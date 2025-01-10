الرياضة - 11:26 - مصطفى بكري في ذكرى رحيل تهاني الجبالي: تمضي الأيام لكن مواقفها لن تنسى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:26 صباحاً - أحيا الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ذكرى وفاة القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي رحلت في 9 يناير 2022.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا: "في 9 يناير 2022 رحلت القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رحلت وتركت تاريخا من النضال والمواجهة دفاعا عن الوطن سيبقى دوما نبراسا للأجيال القادمة".

وتابع: "كانت صلبة وقوية، واجهت جماعة الإخوان، وتحدت محمد مرسي، وأصرت على أن يؤدي القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وأصرت على إذاعة القسم على الهواء، وبعد تصاعد الأزمة اضطر مرسي إلى الاتصال بالمرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وبعدها فقط أبدى موافقته، فانتصرت تهاني وزملاؤها للإعلان الدستوري، تمضي الأيام وترحل، لكن مواقفها لن تنسى، وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور".