مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:26 - مصطفى بكري في ذكرى رحيل تهاني الجبالي: تمضي الأيام لكن مواقفها لن تنسى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:26 - مصطفى بكري في ذكرى رحيل تهاني الجبالي: تمضي الأيام لكن مواقفها لن تنسى - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - مصطفى بكري في ذكرى رحيل تهاني الجبالي: تمضي الأيام لكن مواقفها لن تنسى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:26 صباحاً - أحيا الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ذكرى وفاة القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي رحلت في 9 يناير 2022.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا: "في 9 يناير 2022 رحلت القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رحلت وتركت تاريخا من النضال والمواجهة دفاعا عن الوطن سيبقى دوما نبراسا للأجيال القادمة".

وتابع: "كانت صلبة وقوية، واجهت جماعة الإخوان، وتحدت محمد مرسي، وأصرت على أن يؤدي القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وأصرت على إذاعة القسم على الهواء، وبعد تصاعد الأزمة اضطر مرسي إلى الاتصال بالمرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وبعدها فقط أبدى موافقته، فانتصرت تهاني وزملاؤها للإعلان الدستوري، تمضي الأيام وترحل، لكن مواقفها لن تنسى، وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شيفيلد يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي من بوابة كارديف سيتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق