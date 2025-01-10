وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:26 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المُغتربين الكيني موساليا مودافادي، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا.

خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع الوزيران ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكينيا والتقدير المتبادل بين قيادتي البلدين والحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتناولا سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، والاتفاق على أهمية مواصلة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح القارة الافريقية، وكذلك تبادل تأييد الترشيحات في المناصب الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للجانبين.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية العلاقات المصرية و الكينية، مشددًا على التزام مصر بدعم كينيا في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما أشار إلى أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكينيا والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، موضحًا أهمية تعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا بما يتوائم مع أهمية الدولتين على الساحة الإفريقية.