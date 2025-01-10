برلماني مقرب من طارق صالح :سلاح الحو ثي موجه ضد هؤلاء ! - أخبار كلمتك

أكد البرلماني المقرب من طارق صالح عبدالرحمن بامعزب أن سلاح الحو ثي موجهه فقط ضد الشعب .

و قال بامعزب :سلاح الحو ثي موجه ضد الشعب لاخضاعه ، والبقية مبررات وشعارات ، وتلك هي الحقيقة .

واختتم : لا يحتاج الموضوع الى دليل فالشواهد كثيرة وما يدور اليوم بقيفة ليس الا للتاكيد