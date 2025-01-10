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برلماني مقرب من طارق صالح :سلاح الحو ثي موجه ضد هؤلاء ! - أخبار كلمتك

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برلماني مقرب من طارق صالح :سلاح الحو ثي موجه ضد هؤلاء ! - أخبار كلمتك

برلماني مقرب من طارق صالح :سلاح الحو ثي موجه ضد هؤلاء ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:46 مساءً - كلمتك/ خاص

أكد البرلماني المقرب من طارق صالح عبدالرحمن بامعزب أن سلاح الحو ثي موجهه فقط ضد الشعب .

و قال بامعزب :سلاح  الحو ثي موجه ضد الشعب لاخضاعه ، والبقية مبررات وشعارات ، وتلك هي الحقيقة .

واختتم : لا يحتاج الموضوع الى دليل فالشواهد كثيرة   وما يدور اليوم بقيفة ليس الا للتاكيد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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