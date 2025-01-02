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شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:50 مساءً - كأس السوبر الإيطالي، انتهى الشوط الأول من لقاء أتالانتا وإنتر ميلان بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

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تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

 وجاء تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان في السوبر الإيطالي كالتالي:

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تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

 وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي كالتالي:

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وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

ويسعى إنتر ميلان للفوز على منافسة أتالانتا من أجل التأهل للمباراة النهائية، وتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

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فيما يلعب ميلان مع يوفنتوس  مساء غدا الجمعة في دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى، إنتر ميلان وأتالانتا، لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير  الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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