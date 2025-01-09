عمال ستاد القاهرة يكتشفون أعمال سحر قبل لقاء الزمالك وأبو قير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:15 مساءً - شهد ستاد القاهرة الدولي أجواء مشتعلة قبل مباراة الزمالك وأبو قير للاسمدة في دور الـ 32 لبطولة كاس مصر والتي انطلقت منذ قليل، وذلك بعد أن وجد عمال المهمات بغرف ملابس نادي الزمالك أن هناك مياه تم رشها على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الأبيض مما جعل العمال يقومون برش ملح حول مقاعد البدلاء وفي جميع أركان ستاد القاهرة خوفًا من وجود ما أسموه بـ"أعمال سحر" من الفريق المنافس - على حد اعتقادهم.

ولم يكتفِ المسئولين عن الزمالك بذلك بل أكدوا أنهم سيقومون بتحرير محضر بالواقعة في قسم مدينة نصر لإثبات الحالة.

تشكيل الزمالك للمباراة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

ويسعى الزمالك لتجاوز عقبة أبو قير للأسمدة والصعود لدور الـ16 بحثًا عن التدرج في البطولة من أجل الفوز بها.

فيما يأمل فريق أبو قير للأسمدة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من كأس مصر أو خوض مباراة كبيرة والخروج بشكل مشرف من البطولة.

مقاعد بدلاء الزمالك بعد رشها بالملح

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