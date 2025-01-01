مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:00 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات، مشيرًا إلى التكنولوجيا هي المستقبل ويجب على الشباب الاهتمام بهذا القطاع الواعد.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات الحكومة المستمرة لتيسير مناخ الاستثمار في مصر.

وتابع: "لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر ويجب أن نساعدها على النمو، مؤكدًا أنه يجب تشجيع الصناعة المحلية وإعطاؤها قدرة تنافسية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الدولة حققت نموا بنسبة 3.51% ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص بلغت 63.5 %، قائلا: “ندعو القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية”

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها.

رئيس الوزراء: تمكنا من تجاوز تحديات العام الماضي ونطمئن المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، قائلا: “نطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء”.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التفاهم من صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار

الحكومة توافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية، اعرف التفاصيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.

ويأتي ذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.

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