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رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

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مدبولي: الدولة حققت نموًّا بنسبة 3.51% وتحرص على تعظيم الأصول وليس بيعها - أخبار كلمتك

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مدبولي: الدولة حققت نموًّا بنسبة 3.51% وتحرص على تعظيم الأصول وليس بيعها - أخبار كلمتك

مدبولي: الدولة حققت نموًّا بنسبة 3.51% وتحرص على تعظيم الأصول وليس بيعها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:00 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الدولة حققت نموًّا بنسبة 3.51% ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص بلغت 63.5 %، قائلًا: “ندعو القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية”. 

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها. 

رئيس الوزراء: تمكنا من تجاوز تحديات العام الماضي ونطمئن المواطنين

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، قائلًا: “نطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء”.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التفاهم من صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار

الحكومة توافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية، اعرف التفاصيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.

ويأتي ذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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