العقاب: هذه هي نصيحتي لكل الأطراف اليمنية المختلفة - أخبار كلمتك

العقاب: هذه هي نصيحتي لكل الأطراف اليمنية المختلفة - أخبار كلمتك

الإدارة السورية تضبط مستودع ذخيرة في حي الزهراء بحمص - أخبار كلمتك

الإدارة السورية تضبط مستودع ذخيرة في حي الزهراء بحمص - أخبار كلمتك

البرلمان الإيراني يفتح تحقيقا في واقعة تفتيش طائرة تقل دبلوماسيا بمطار بيروت - أخبار كلمتك

البرلمان الإيراني يفتح تحقيقا في واقعة تفتيش طائرة تقل دبلوماسيا بمطار بيروت - أخبار كلمتك

الليجا تزف بشرى سارة لبرشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف - أخبار كلمتك

الليجا تزف بشرى سارة لبرشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف - أخبار كلمتك

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي - أخبار كلمتك

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ارتفاع أسعار وقود تدفئة المنازل في الولايات المتحدة بسبب موجات الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ارتفاع أسعار وقود تدفئة المنازل في الولايات المتحدة بسبب موجات الصقيع - أخبار كلمتك

رئيس الرعاية الصحية: استمرار رفع درجة الاستعداد في 302 منشآة - أخبار كلمتك

رئيس الرعاية الصحية: استمرار رفع درجة الاستعداد في 302 منشآة - أخبار كلمتك

وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص - أخبار كلمتك

وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص - أخبار كلمتك

السياحة تعلن عن أول كشف أثري لعام 2025 بالأقصر الأربعاء - أخبار كلمتك

السياحة تعلن عن أول كشف أثري لعام 2025 بالأقصر الأربعاء - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأوغندا ورسالة السيسي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأوغندا ورسالة السيسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:00 صباحاً -  أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، باستشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 14 منهم شمالي القطاع.

 

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

 

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

 في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

 

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

 

أضرار جسيمة في خان يونس وغرق 100 خيمة تؤوي نازحين

 وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تعرض منطقة خان يونس لأضرار جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت أكثر من 100 خيمة تؤوي النازحين.

وأوضحت الأونروا أن السيول أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة، مشيرة إلى أن نحو 500 أسرة تعيش في ظروف صعبة على طول ساحل غزة، مما يفاقم من معاناتها الإنسانية.

وأكدت الوكالة استمرار جهودها لتقديم الدعم الإغاثي وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

قهر الرجال، رسالة طبيب من غزة "تبكي" مندوب فلسطين بالأمم المتحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق