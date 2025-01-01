مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا حققنا نموا بنسبة 3.5% ما يعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه سيتم تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات.