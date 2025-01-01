مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تمكنا من تجاوز تحديات العام الماضي، مطمئنا المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: أن الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن مصر لديها خططها لسداد التزاماتها.