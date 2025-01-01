عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:30 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. وجاءت على النحو التالي:

وأعلنت لجنة الحكام تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، على الرغم من شكوى الزمالك ضده عقب مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا.

مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي

الإسماعيلي يستأنف تدريباته

استأنف النادي الإسماعيلي تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات الإسماعيلي عودة الثنائي المصاب أحمد عادل عبد المنعم وعبد الكريم مصطفى بعد شفائهما.

وأصيب أحمد عادل عبد المنعم في مواجهة حرس الحدود بكأس الرابطة، التي خسرها الدراويش بثنائية مقابل هدف، بينما أصيب عبد الكريم مصطفى في مواجهة بيراميدز بالدوري المصري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الإسماعيلي مودرن

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، في الجولة 7 من مسابقة دوري nile، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

وخاض الفريق مرانه أمس، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التعادل مع حرس الحدود، بهدفين لكل منهما، في الجولة السادسة من دوري nile.

ويتبقى في قائمة المصابين أحمد الشيخ، الذي يؤدي تدريبات تأهيلية في قطر، بعد خضوعه لعملية جراحية.

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