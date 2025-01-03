الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 12:06 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 27 مسجدًا اليوم الجمعة 3 يناير 2025، في مختلف المحافظات، 15 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و 12 مسجدًا صيانة وتطوير

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المُفتتحة، منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى 577 مسجدًا، من بينها 409 مساجد إحلال وتجديد، و168 مسجدًا صيانة وتطوير.

وأكدت الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه، منذ يوليو 2014، بلغ 12658مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 20 مليارًا و367 مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 3 يناير 2025

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجدي “أم اللبن البحري” بقرية المنشية الجديدة بمركز الدلنجات، “الحكيم” بقرية أطلميس بمركز الدلنجات

وصيانة مسجد “الشربيني” بقرية البرنوجي بمركز دمنهور.

فى مديرية أوقاف محافظة أسوان:

تم إنشاء مسجد “العامر” بقرية الفوزة بمدينة الرديسية بمركز إدفو

وصيانة مسجد “الجمعاوية” بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو

وصيانة مسجد “الإمام علي” بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجدي “الزهراء” بعزبة آل كربان بقرية بني رافع بمركز منفلوط، و"آل نحلة" بقرية نزة قرار بمركز منفلوط.

فى مديرية أوقاف محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد "الشهيد الأطير" بقرية منية الرقة في مركز أطفيح.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد "النور" بعزبة أم زغيب في مركز أبو كبير

وصيانة مسجد “الحجازية الكبير” في قرية الحجازية بمركز الحسينية.

فى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم صيانة مساجد “السلام” بقرية القناوية بمركز نجع حمادي، “الرحمة” بنجع غانم بقرية العركي في مركز فرشوط، “الشهيد أحمد محمد سليمان” بقرية العركي بمركز فرشوط، “أولاد حسن” بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط، و"نجع خليفة" بعزبة سيسبان في الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

فى مديرية أوقاف محافظة الأقصر:

تضمنت الأعمال صيانة مسجد "الأخوين" في نجع الخطباء ببندر الأقصر.

فى مديرية أوقاف محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مساجد “أبو العيون” بقرية مرزوق بمركز مطاي، “عبد الجواد الغربي” بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، “السلام” بقرية غيضان الروبي بمركز سمالوط، وصيانة مسجدي “المحطة” ببندر المنيا، و"الدوادية الشرقي" بقرية الدوادية في مركز المنيا.

فى مديرية أوقاف محافظة الفيوم:

شهدت محافظة الفيوم أعمال إحلال وتجديد مساجد “الرحمة" بقرية التوفيقية بمركز سنورس، “إدريس عبد الواحد” بعزبة أحمد طه بمركز سنورس، “الرحمة” بقرية الاستماطي بمركز طامي، “الخمسين” بمركز طامية، “الرحمن الكبير” بقرية حرفوش بمركز الفيوم.