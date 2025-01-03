مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

سكان عدن يشكرون سلطان العرادة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سكان عدن يشكرون سلطان العرادة - أخبار كلمتك

سكان عدن يشكرون سلطان العرادة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:07 مساءً - كلمتك: خاص

أشاد الأهالي في العاصمة المؤقتة عدن بالجهود الكبيرة التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، الشيخ سلطان بن علي العرادة، في معالجة أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المواطنين ان تزويد العرادة لمحطة الرئيس بالمشتقات وإعادة النور إلى عدن موقف مسؤول  يحسب للرجل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق