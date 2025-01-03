سكان عدن يشكرون سلطان العرادة - أخبار كلمتك

أشاد الأهالي في العاصمة المؤقتة عدن بالجهود الكبيرة التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، الشيخ سلطان بن علي العرادة، في معالجة أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المواطنين ان تزويد العرادة لمحطة الرئيس بالمشتقات وإعادة النور إلى عدن موقف مسؤول يحسب للرجل