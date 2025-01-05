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الرئيس علي ناصر محمد يقدم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الحكيم - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يقدم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الحكيم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يقدم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الحكيم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 02:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

حضر الرئيس علي ناصر محمد مجلس العزاء لتقديم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبدالكريم .
وخلال حضوره، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد شهد مجلس العزاء حضور عدد من الشخصيات اليمنية البارزة، من بينهم وزراء وسفراء ونواب، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كما حضر عدد من الشخصيات المصرية من نواب ومستشارين وسفراء وفي مقدمتهم النائب مصطفئ بكري . والأستاذ حمدين صباحي والوزير كمال ابو عيطه كما توافد إلى صالة العزاء  مئات اليمنيين من مختلف أنحاء الوطن لتقديم واجب العزاء، تعبيراً عن تضامنهم ومشاركتهم اللواء الصوفي في هذا المصاب الجلل وتأكيداً على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني الذين شردتهم الحرب في الداخل والخارج والذي يقدر عددهم 5.6 مليون مواطن .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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