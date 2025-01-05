الرئيس علي ناصر محمد يقدم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبد الحكيم - أخبار كلمتك

حضر الرئيس علي ناصر محمد مجلس العزاء لتقديم واجب العزاء للواء حمود خالد الصوفي في وفاة نجله عبدالكريم .

وخلال حضوره، عبّر الرئيس علي ناصر محمد عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد شهد مجلس العزاء حضور عدد من الشخصيات اليمنية البارزة، من بينهم وزراء وسفراء ونواب، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كما حضر عدد من الشخصيات المصرية من نواب ومستشارين وسفراء وفي مقدمتهم النائب مصطفئ بكري . والأستاذ حمدين صباحي والوزير كمال ابو عيطه كما توافد إلى صالة العزاء مئات اليمنيين من مختلف أنحاء الوطن لتقديم واجب العزاء، تعبيراً عن تضامنهم ومشاركتهم اللواء الصوفي في هذا المصاب الجلل وتأكيداً على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني الذين شردتهم الحرب في الداخل والخارج والذي يقدر عددهم 5.6 مليون مواطن .