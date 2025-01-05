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تعليق محزن على وفاة والدة ناشطة مخفية في سجون الحوثي - أخبار كلمتك

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تعليق محزن على وفاة والدة ناشطة مخفية في سجون الحوثي - أخبار كلمتك

تعليق محزن على وفاة والدة ناشطة مخفية في سجون الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 07:52 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق الإعلامي رياض الدبعي على وفاة والدة الناشطة المخفية قسراً في سجون الميليشيا "سارة الفائق" المختطفة منذ يونيو 2024


وقال الدبعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏سارة الفائق، إحدى العاملات في المنظمات الإنسانية، لا تزال مختفية قسرياً منذ اعتقالها من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء

وتابع بالقول:عائلتها عانت معاناة شديدة بسبب غيابها القسري، وكان آخر فصول هذه المعاناة وفاة والدتها اليوم، وهي تنتظر عودتها.

واختتم قائلاً:
هذا الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويؤكد مجدداً على حجم الظلم الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني وأسرهم على يد الحوثيين. إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي أمام هذه الجرائم؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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