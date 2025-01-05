تعليق محزن على وفاة والدة ناشطة مخفية في سجون الحوثي - أخبار كلمتك







علق الإعلامي رياض الدبعي على وفاة والدة الناشطة المخفية قسراً في سجون الميليشيا "سارة الفائق" المختطفة منذ يونيو 2024



وقال الدبعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏سارة الفائق، إحدى العاملات في المنظمات الإنسانية، لا تزال مختفية قسرياً منذ اعتقالها من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء

وتابع بالقول:عائلتها عانت معاناة شديدة بسبب غيابها القسري، وكان آخر فصول هذه المعاناة وفاة والدتها اليوم، وهي تنتظر عودتها.

واختتم قائلاً:

هذا الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويؤكد مجدداً على حجم الظلم الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني وأسرهم على يد الحوثيين. إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي أمام هذه الجرائم؟