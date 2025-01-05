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امريكا تشن غارات مكثفة على هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

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امريكا تشن غارات مكثفة على هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

امريكا تشن غارات مكثفة على هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 08:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

شنت امريكا غارات مكثفة على محافظة صعدة فجر اليوم .

وقالت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين: العدوان الأمريكي البريطاني يشن 3 غارات شرق مدينة #صعدة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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