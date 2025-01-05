توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، 5 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 29°- الصغرى 21°)
المكلا (العظمى 28° - الصغرى 17°)
سيئون (العظمى 22° - الصغرى 05°)
عتق (العظمى 21° - الصغرى 06°)
الغيضة (العظمى 28° - الصغرى 12°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 23° - الصغرى 01°)
تعز (العظمى 24° - الصغرى 13°)
الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 01-°)
مأرب (العظمى 22° - الصغرى 06°)
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 01°)
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 09°)
عمران (العظمى 24° - الصغرى 00°)
درجات الحرارة المتوقعة في مدن اليمن صباح الأحد (اخر تحديث) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 08:27 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، 5 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، 5 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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