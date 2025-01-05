تعرف على آخر تطورات مناقشة عملية السلام في اليمن - أخبار كلمتك

اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ اليوم زيارة إلى مسقط، حيث التقى بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن.
كذلك التقى غروندبرغ مع محمد عبده السلام القيادي في جماعة الحوثي
وحث على اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية. وشدد على أهمية خفض التصعيد - بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية - باعتباره أمرًا ضروريًا لإظهار الإلتزام بجهود السلام
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