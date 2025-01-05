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تعرف على آخر تطورات مناقشة عملية السلام في اليمن - أخبار كلمتك

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تعرف على آخر تطورات مناقشة عملية السلام في اليمن - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات مناقشة عملية السلام في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 08:32 مساءً - كلمتك: خاص

 


اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ اليوم زيارة إلى مسقط، حيث التقى بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن.


‏كذلك التقى غروندبرغ مع ‎محمد عبده السلام القيادي في جماعة الحوثي

وحث على اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية. وشدد على أهمية خفض التصعيد - بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية - باعتباره أمرًا ضروريًا لإظهار الإلتزام بجهود السلام

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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