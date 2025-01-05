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جريمة جديدة .. الحوثي يستهدف عمال طريق جيشان المحاصرة - أخبار كلمتك

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جريمة جديدة .. الحوثي يستهدف عمال طريق جيشان المحاصرة - أخبار كلمتك

جريمة جديدة .. الحوثي يستهدف عمال طريق جيشان المحاصرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 07:52 مساءً - كلمتك/خاص:

استهداف عمال طريق مديرية جيشان المحاصرة جريمة جديدة تضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإجرامي في واحدة من الجرائم التي تعكس وحشية مليشيا الحوثي واستمرار نهجها العدواني تجاه الشعب اليمني،


حيث قامت هذه الجماعة الإجرامية باستهداف العمال الذين كانوا يعملون على إنشاء طريق لمديرية جيشان المحاصرة هذه المديرية التي تعاني من حصار خانق منذ ثلاث سنوات كانت تأمل أن يشكل الطريق الجديد نافذة أمل لتحسين الأوضاع وتخفيف معاناة السكان


وتسبب هذا الاعتداء في وقوع أضرار كبيرة سواء على مستوى المشروع أو حياة العمال الذين كرّسوا جهودهم لخدمة أهلهم ومجتمعهم ولم تكتف المليشيا بذلك بل لا تزال تفرض حصارها الجائر على المديرية وسكانها في استمرار لسياسة تجويع وتجريف المناطق التي ترفض الخضوع لمشروعها الطائفي


مديرية جيشان المحاصرة تُعد مثالًا حيًا على المعاناة التي يعيشها اليمنيون في ظل سيطرة الحوثيين حيث يتعرض السكان للإهمال وغياب الخدمات الأساسية إضافة إلى حرمانهم من حرية التنقل والإمدادات الغذائية والطبية

 

رغم ذلك، تظهر بطولات أبناء جيشان في صمودهم وتصديهم لهذه الممارسات الإجرامية، حيث يسعون بكل الطرق إلى بناء مدينتهم وإعادة الحياة إليها، رغم العراقيل المتعمدة من قبل الحوثيين.


إن هذه الجريمة تستوجب إدانة واسعة من المجتمع الدولي ومطالبات عاجلة للمنظمات الإنسانية بالتحرك لفك الحصار عن جيشان ومحاسبة مليشيا الحوثي على جرائمها المستمرة بحق الشعب اليمني.

 

*رمزي الفضلي
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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