مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

رامي صبري يتألق خلال حفله في موسم الرياض بـ يمكن خير (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رامي صبري يتألق خلال حفله في موسم الرياض بـ يمكن خير (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

رامي صبري يتألق خلال حفله في موسم الرياض بـ يمكن خير (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:21 مساءً - انطلق، منذ قليل، حفل  الفنان رامي صبري في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتشاركه الحفل الفنانة نانسي عجرم.

حفل رامي صبري ونانسي عجرم بالسعودية

وتألق رامي صبري خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، ومن أبرزهم أغنية يمكن خير التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

ديو تامر حسني ورامي صبري 

ومن ناحية أخري كان  الفنان رامي صبري أعلن موعد طرح أغنيته المنتظرة مع تامر حسني “فعلا مبيتنسيش”، بمناسبة عام 2025.

وقال رامي صبري إن من المفترض طرح ديو فعلا مبيتنسيش يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي".

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا

4b9f87dfe6.jpg

وكان الفنان تامر حسني، قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في هذا السياق، كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

19922f2831.jpg

وتابع تامر: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

160e322e38.jpg

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا  كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق