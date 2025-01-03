تكثيف ساعات تصوير" صفحة بيضا" لاقتراب موعد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:00 مساءً - كثف فريق عمل مسلسل “ صفحة بيضا” عن تكثيف ساعات التصوير نظرًا لاقتراب موعد عرضه، حيث يصور أبطال المسلسل بشكل يومي لأكثر من 16 ساعة متواصلة.

تصوير صفحة بيضا

وانتقل فريق عمل صفحة بيضا إلى منطقة التجمع الأول لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك، قبل العودة إلى مدينة السادس من اكتوبر لاستكمال التصوير

ومن المفترض أن يعرض المسلسل منتصف شهر يناير الجاري، حتى تتمكن المنصات والقنوات الفضائية من الإنتهاء من عرضه كاملا قبل حلول شهر رمضان

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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