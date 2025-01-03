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مشاهير العرب - محمد سلام ينتهي من تصوير «كارثة طبيعية» اليوم | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد سلام ينتهي من تصوير «كارثة طبيعية» اليوم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سلام ينتهي من تصوير «كارثة طبيعية» اليوم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:56 مساءً - انتهى فريق عمل مسلسل «كارثة طبيعية» من بطولة النجم محمد سلام من تصوير مشاهد أولى بطولاته الدرامية، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات الأوف سيزون خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب احتفال لصناع العمل.

الشركة المتحدة تعلن عن «كارثة طبيعية»

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «كارثة طبيعية»، بطولة الفنان محمد سلام.

مسلسل كارثة طبيعية

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل المسلسل عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «إطلاق أحدث أعمالنا الدرامية كارثة طبيعية، بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة WATCH IT ومن تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبًا!.

ونشر أحمد عاطف فياض مؤلف المسلسل صورة لكلاكيت العمل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «دعواتكم، ثاني أعمالي الدرامية، إخراج حسام حامد».

مسلسل كارثة طبيعية

ويسجل مسلسل «كارثة طبيعية» التجربة الثانية للمؤلف أحمد عاطف فياض، وذلك بعد مسلسله «بالطو» الذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا، وضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، محمود حافظ، ومحمد رضوان ومريم الجندي، عارفة عبد الرسول، وهو تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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