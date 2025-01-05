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مشاهير العرب - الثقافة تحتفل بمرور 120 عامًا على مولد يحيى حقي في المركز القومي للترجمة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الثقافة تحتفل بمرور 120 عامًا على مولد يحيى حقي في المركز القومي للترجمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثقافة تحتفل بمرور 120 عامًا على مولد يحيى حقي في المركز القومي للترجمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:16 مساءً - ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية «فن ترجمة الفكر» بمناسبة مرور 120 عامًا على مولد الأديب والمثقف البارز يحيى حقي، والاحتفال بطلاب كليتي أداب حلوان وألسن الفيوم لإتمامهم برنامج ترجمة يحيى حقي بالتعاون بين المركز وجامعتيهم.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة «أبناء رفاعة» التي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في وطننا مصر وفي العالم العربي.

ولد يحيى حقي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 7 يناير عام 1905، وقدَّم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال الأدبية المهمة التي عكست رؤيته للمجتمع المصري، ومن بين أهم أعماله: «قنديل أم هاشم، البوسطجي، فكرة وابتسامة، سارق الكحل، دماء وطين، أم العواجز، صح النوم، عنتر وجولييت، حقيبة في يد مسافر».

وأسهم يحيى حقي في كتابة المقال الأدبي، والنقد الأدبي والفني، والدراسات الأدبية، غير القصص والمسرحيات والكتب التي ترجمها.

ومن المقرر، أن يكرم المركز الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة أبناء رفاعة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 9 يناير، بقاعة طه حسين، في المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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