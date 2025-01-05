اليافعي يكشف عن ابرز المؤسسات التي أُهدرت فيها مليارات الريالات - أخبار كلمتك

تحدث الإعلامي ياسر اليافعي عن ابرز المؤسسات التي أُهدرت فيها مليارات الريالات



وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏مصافي عدن، كهرباء عدن، المنطقة الحرة، وهيئة أراضي وعقارات الدولة

تتصدر هذه الجهات قائمة أبرز المؤسسات التي أُهدرت فيها مليارات الريالات وملايين الدولارات، ضمن صفقات فساد مهولة، وفقًا لتقرير النيابة العامة. فساد كهذا لم يُعطل التنمية في العاصمة عدن فحسب، بل عمّق أيضًا معاناة المواطنين بشكل كبير.

وتابع بالقول:

يبقى السؤال: هل سنرى قريبًا أسماء خلف القضبان يتم التحقيق معها ومحاسبتها واستعادة الأموال المنهوبة؟ وهل سنشهد تفكيكًا لشبكات الفساد في عدن، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بملف نهب الأراضي والتصرف بها؟

واختتم منشوره قائلاً:

الخوف الحقيقي أن يكون كل هذا مجرد ذر للرماد في العيون، في ظل فسادٍ مهول لا يزال يفتك بالبلاد والعباد. وما كُشف حتى الآن ليس إلا غيضًا من فيض.