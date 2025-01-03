السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:20 صباحاً - اختير الهولندي دينزل دومفريس، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بأتالانتا، في نصف نهائي السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك دومفريس أساسيا في المباراة، ونجح في قيادة النيراتزوري لبلوغ نهائي البطولة، بتسجيله هدفي الفوز على أتالانتا (2-0)، خلال أحداث الشوط الثاني.

وجاء الهدف الأول من ضربة مقصية، بينما أحرز الهولندي الثاني من تسديدة صاروخية، أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن النيراتزوري هو حامل لقب هذه البطولة، في آخر 3 سنوات.

مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

ونجح الهولندي دينزل دومفريس، خلال مباراة فريقه إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء الخميس، في خطف الأضواء في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ونجح الظهير الهولندي في تسجيل هدفين، خلال الدقيقتين 49 و61، تقدم بهما لإنتر ميلان خلال الشوط الثاني.

وسار دومفريس على خطى عظماء الكرة الهولندية، بعدما هز الشباك في مباراة الليلة ضد أتالانتا.

وأفادت شبكة "أوبتا" بأن دومفريس بات اللاعب الهولندي الخامس الذي يسجل هدفا على الأقل في السوبر الإيطالي.

وحاكى صاحب 28 عامًا، ماركو فان باستن، الذي سجل هدفين من قبل بقميص ميلان في السوبر، بالإضافة إلى فرانك ريكارد، رود خوليت وويسلي شنايدر.

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

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