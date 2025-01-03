شباب بلوزداد يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:00 مساءً - أحرز نوفل خاسف، هدف فريق شباب بلوزداد الأول في مرمى الأهلي في الدقيقة 90+1؛ لتصبح النتيجة 0/1 للفريق الجزائري، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.
خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.
خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.
تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي
حراسة المرمى: مصطفى زغبة.
خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.
خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.
خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.
ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي 7 نقاط
أورلاندو بيراتس 5 نقاط
شباب بلوزداد 3 نقاط
استاد أبيدجان نقطة واحدة
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