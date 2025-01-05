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الرياضة - 08:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:41 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث انخفض بقيمة 5 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، وذلك وفقاً لآخر تحديث في سوق الصاغة بـ مصر.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4302 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

-سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3765 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

-سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3227 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

-سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30120 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2639 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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