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الرياضة - 09:21 - صلاح يزين تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - صلاح يزين تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - صلاح يزين تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:21 صباحاً - استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام مانشستر يونايتد اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في سهرة ممتعة تأتيكم ضمن منافسات الأسبوع العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل نادي ليفربول مباراة مانشستر يونايتد برغبة أكثر في تحقيق الفوز، وتوسيع الفارق مع آرسنال أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تعثر الجانرز يوم السبت.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى أليسون بيكر
في خط الدفاع ألكسندر أرنولد فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتيه روبيرتسون
في خط الوسط ريان جرافنبرخ أليكسيس ماك أليستر كورتس جونز كودي جاكبو
في خط الهجوم لويس دياز محمد صلاح

ويخوض ليفربول بقيادة نجمه وهدافه الأول محمد صلاح، مباراة مانشستر يونايتد، وهم في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد تسجيل 14 فوزا و3 تعادلات وخسارة وحيدة، أما مانشستر يونايتد فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وأهدر آرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول، بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل بهدف لمثله، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من البريميرليج.

ليفربول

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة، ويلعب أمام ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

رحلة أخرى لنادي مانشستر يونايتد من أجل إثبات الذات، لكنه سيواجه منافسا قويا هو ليفربول، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وتبدأ قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويمكن لجميع محبي كرة القدم العالمية متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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