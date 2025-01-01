الرياضة - 01:06 - اعرف حتدفع كام.. رابط تحميل تطبيق تليفوني الجمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:06 صباحاً - تطبيق «تليفوني».. يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط تنزيل تطبيق تليفوني الجمارك للأندرويد والآيفون، عقب إطلاقه من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج وضمان سداد الرسوم والضرائب المقررة عليها إلكترونيًا.

وخلال هذا التقرير، تقدم الأسبوع طريقة تحميل تطبيق تليفوني الجمارك الجديد 2025، ومعرفة ما إذا كانت تلك الضريبة ستُفرض على الهواتف التي تم دخولها مصر بالفعل؟ أم التي ستدخل بعد تطبيق القرار؟ وكذلك هل سيتم فرضها على الهواتف المحمولة للأغراض الشخصية أم على التجار فقط؟

ما هو تطبيق تليفوني الجمارك؟

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تليفوني الجمارك الجديد، والذي تم توفيره أمام المصريين والأجانب، بهدف تسجيل الهواتف التي يتم استيرادها من الخارج، ويُتيح هذا التطبيق لمُستخدميه الاستعلام عن قيمة الضريبة الجمركية الخاصة بالهواتف أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام والتي يستردها من الخارج، مع العلم أن الإدارة العامة لمصلحة الجمارك قامت بتحديد قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف والتي تتراوح على الأغلب بين 10% وحتى 20% من قيمة الهاتف.

هل سيتم فرض الضريبة على «التليفون الشخصي»؟

في وقت سابق من الشهر الجاري، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المواطن الذي سيدخل البلاد مصطحبًا أكثر من هاتف محمول مستورد، سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها 38.5%، مُضيفًا أنه سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من أي رسوم جمركية، ولكن ينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلًا وعدم وقفه.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: «اللي مش هيدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد القادم من الخارج هيبقى في إيده حتة حديدة، ولدينا منظومة محوكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة وتفعيل ذلك»، مُشددًا على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر، خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

هل يتم تطبيق الجمارك على الهاتف المستورد والمفعل قبل إصدار تطبيق تليفوني الجمارك

من جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة، أن الهواتف المستوردة «والمفعلة» قبل إصدار القرار الرسمي، لن تكون خاضعة للقرار، موضحًا أنه بعد إقرار هذا القرار سيتوجب على المسافر القادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته الهاتف الجديد من أجل تحديد قيمة الرسوم الخاصة به.

خطوات تحميل تطبيق تليفوني

وعلى كل من يرغب في تحميل تطبيق تليفوني الجمارك «Telephony» الذي أطلقته الحكومة بهدف تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، الدخول على هذا الرابط، ثم الضغط على كلمة «تحميل».

وفي خطوة الكشف عن وجود رسوم، على المستخدم إدخال الـ«IMEI» وهو رقم مكون من 15 رقم، يُمكن الوصول إليه من خلال الإعدادات، ثم الضغط على خانة «تأكد».

أما الخطوة الآخيرة، فسيظهر للمستخد م إذا كان هناك رسوم على الهاتف المحمول أم لا.

تحميل تطبيق تليفوني الجمارك apk الجديد 2025

يُمكن لجميع مُستخدمي الهواتف الذكية سواء الأيفون أو الأندرويد الاستفادة من التطبيق الجديد «تلفوني» والذي أتاحته مصلحة الجمارك، وذلك من خلال انشاء حساب شخصي عليه، ومن ثم استخدامه عند الحاجة، ويُمكن تحميل التطبيق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي علي النحو الاتي:

1- الدخول إلى متجر جوجل بلاي للأندرويد، أو أب ستور للأيفون.

2- قم بالضغط على أيقونة البحث، وأضف تطبيق «تلفوني 2025.

3- عند ظهور التطبيق علي الشاشة، قم بالضغط علي زر التحميل، ومن ثم اضغط تثبيت.

4- قم بفتح التطبيق علي هاتفك، ومن ثم انقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد، واتبع باقي الإجراءات.

أسئلة شائعة حول تطبيق «تليفوني الجمارك

هل تطبيق «تليفوني Telephony» مجاني؟

نعم، التطبيق مجاني للتنزيل.

هل يمكن استخدام تطبيق تليفوني الجمارك على أكثر من جهاز؟

نعم، يمكن للمستخدم تسجيل عدة أجهزة باستخدام نفس الحساب.

ما هي وسائل الدفع المتاحة على تطبيق تليفوني الجمارك

يمكنك الدفع عبر بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية.