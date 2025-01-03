الرياضة - 10:36 - استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة خلال القضاء على بؤر إجرامية بسوهاج وأسيوط والمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:36 مساءً - استشهد ضابط شرطة، فيما لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل لإطلاق النيران خلال القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظات "سوهاج - أسيوط - المنيا".

وكان قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديريات أمن "سوهاج - أسيوط - المنيا"، قد استهدف بناءً على إجراءات مقننة، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفر ذلك عن ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق الحكم عليهم في العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، استعراض قوة"، واستشهاد ضابط شرطة، عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام من مخدر البانجو المخدر- 21 كيلو جراما من مخدر الحشيش- 38 كيلو جراما من مخدر الشابو- 58 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف- 14 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 24 فرد محلى"- عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.