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الرياضة - 10:56 - هل استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية الجمعة 3 يناير2025؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - هل استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية الجمعة 3 يناير2025؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - هل استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية الجمعة 3 يناير2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:56 مساءً - سعر الذهب.. هل شهد الذهب استقرارًا في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية؟، وما هي العوامل التي قد تكون أثرت على أسعار الذهب خلال الساعات الماضية سواء بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، أو حتى استقرار سعر الذهب؟

والإجابة أن سعر الذهب استقرفي السوق المصرية خلال التعاملات المسائية، حيث لم نلحظ أي تغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة، رغم احتفالات أعياد رأس السنة، حيث تكثر الهدايا من الذهب خلال تلك الأعياد.

أما بالنسبة للعوامل التي قد تكون أثرت على أسعار الذهب في الفترة الحالية فهي: «استقرار أسعار الدولار في السوق المحلية، وكذلك توازن العرض والطلب على الذهب في السوق»، وفقا لما أكده بعض الخبراء لـ «سكاي نيوز العربية»

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، أسعار الذهب في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

4297.25 جنيه للبيع.

4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

3939 جنيها للبيع.

3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

3760 جنيهًا للبيع.

3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3.222.75 جنيه للبيع.

- 3.201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

2.506.75 جنيه للبيع.

2.490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

2.148.5 جنيه للبيع.

2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

1611.5 جنيه للبيع.

1600.75 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

2639.87 دولار للبيع.

2639.6 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا
عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيها
عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه
عيار 9 1611.5جنيه 1600.75 جنيه
سعر أوقية الذهب 2639.87 دولار 2639.6 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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