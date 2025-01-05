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الرياضة - 05:11 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:11 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، داخل بنوك مصر، ليسجل سعره داخل البنك المركزي الآن نحو 50.63 للشراء، 50.76 للبيع.

سعر الدولار الآن

وتقدم بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثا مستمرا لـ سعر الدولار في مصر على مدار الساعة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــا.

سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن

سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.77 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.74 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام تعاملات اليوم نحو 50.80 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.78 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي

وسجل سعر الدولار ختام تعاملات اليوم في المصرف العربي نحو 50.72جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.72 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.74 جنيه للبيع، و50.84جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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