الرياضة - 05:11 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - سعر الذهب.. لا زال سعر الذهب يواصل استقراره بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، بأسواق الصاغة المصرية، حيث كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيه عيار 22 3944.25 جنيها 3923.25 جنيه عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيه عيار 14 2510 جنيه 2496.75 جنيه عيار 12 2151.5 جنيه 2140 جنيه عيار 9 1613.5 جنيه 1605 جنيه

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة إلى 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة اليوم في مصر إلى 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة والمحلات بالسوق المحلي، إلى 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر دون المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 إلى 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025 في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، حوالي30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم عالميا

سجل سعر اوقية الذهب بالبورصات العالمية نحو 2639.87 دولار للبيع، و 2639.18 دولار للشراء.