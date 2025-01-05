الرياضة - 05:11 - عاجل.. تشكيل الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - كشف المدرب السويسري كريستيان جروس عن تشكيل فريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق المصري نظيره فريق الزمالك على أرضية ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي يحمل الفارس الأبيض لقبها.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وكان الفارس الأبيض قد فاز في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة بهدف نظيف.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الزمالك في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية:

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2024-2025.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب برج العرب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام المصري البورسعيدي، والذي يبحث فيه الأبيض عن الفوز لضمان تأهله للدور المقبل.

و ألقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق لزمالك محاضرة فنية على لاعبي الفارس الأبيض بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة المصري البورسعيدي، وأكد على أهمية الفوز في لقاء اليوم.