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الرياضة - 04:51 - رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:51 - رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:51 مساءً - زار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام،

داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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