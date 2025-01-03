الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 3 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 3 يناير 2025

الشبورة

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلاربع والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 3 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 10 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 20 10 بنها 19 11 دمنهور 18 10 المنصورة 18 10 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 18 10 دمياط 18 11 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 20 10 السويس 19 11 شرم الشيخ 22 12 الإسكندرية 20 10 العلمين الجديدة 19 8 مطروح 18 8 الغردقة 24 13 الأقصر 25 7 أسوان 25 9 الوادي الجديد 23 7

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 18

المدينة 23 09

الرياض 17 02

المنامة 19 14

أبوظبى 22 14

الدوحة 21 14

الكويت 19 05

دمشق 13 00

بيروت 18 12

عمان 14 03

القدس 14 04

غزة 18 11

بغداد 18 02

مسقط 22 18

صنعاء 23 03

الخرطوم 31 18

طرابلس 17 13

تونس 17 11

الجزائر 16 06

الرباط 19 05

نواكشوط 26 14

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 3 يناير إلى الأربعاء 8 يناير 2025

طقس الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الأيام المقبلة سيكون مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.