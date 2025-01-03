وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 3 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالةَ الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 3 يناير 2025

الشبورة

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلاربع والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 3 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 19 11
دمنهور 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 10
السويس 19 11
شرم الشيخ 22 12
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 19 8
مطروح 18 8
الغردقة 24 13
الأقصر 25 7
أسوان 25 9
الوادي الجديد 23 7

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 18

المدينة 23 09

الرياض 17 02

المنامة 19 14

أبوظبى 22 14

الدوحة 21 14

الكويت 19 05

دمشق 13 00

بيروت 18 12

عمان 14 03

القدس 14 04

غزة 18 11

بغداد 18 02

مسقط 22 18

صنعاء 23 03

الخرطوم 31 18

طرابلس 17 13

تونس 17 11

الجزائر 16 06

الرباط 19 05

نواكشوط 26 14

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 3 يناير إلى الأربعاء 8 يناير 2025

طقس الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الأيام المقبلة سيكون مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق