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إدانة جريمة مروعة قام بها هؤلاء بحضرموت - أخبار كلمتك

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إدانة جريمة مروعة قام بها هؤلاء بحضرموت - أخبار كلمتك

إدانة جريمة مروعة قام بها هؤلاء بحضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كلمتك: خاص

 


نعت نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي محمد علي المقري مراسل قناة اليمن اليوم بحضرموت المختفي منذ 12 أكتوبر  2015م والتي أعلنت أمس الأول الجمعة ما تسمى  بقاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين في جريمة ارهابية و بشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.

وادنت نقابة الصحفيين  بأشد العبارات هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة,  والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث  الموجعة عن مصيره  خلال السنوات الماضية.

واعتبرت نقابة الصحفيين  هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرة على مدينة المكلا في عام 2015م ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية فإنها تؤكد على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.

واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده, والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة, مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.

ودعت النقابة السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.

وظلت نقابة الصحفيين اليمنيين خلال السنوات التسع الماضية تتابع قضية اختفاء الزميل مع الجهات المعنية بمساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين وتذكر بها في تقاريرها وبياناتها الدورية وفي الفعاليات والمحافل  الحقوقية العربية والدولية ,دون أن تلقى اذان صاغية او استجابة من الجهات المعنية  ترقى إلى مستوى الحدث.

وكان الزميل اختطف في 12 اكتوبر 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا.

وتقدت  نقابة الصحفيين اليمنيين بصادق العزاء والمواساة لأسرة الزميل محمد قائد المقري وللوسط الصحفي بهذا المصاب الجلل سائلة المولى عز وجل أ ن يتغمده في واسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نقابة الصحفيين اليمنيين
29/12/2024

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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