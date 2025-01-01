رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:16 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل متابعا: "أقل مرتب فى هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهرياً".

وأشار مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إلى أن حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات فى قطاع السياحة.

وأوضح أن كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نموا كبيرا، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.

ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.

وأوضح أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولها البنك المركزى الجمعة الماضية، لافتا إلى ان العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماته