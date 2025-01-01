قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

كرم قائد اللوء الثالث عاصفة اللواء الركن / محمد العجابي " اليوم الاربعاء، قائد قطاع حرس الحدود في محافظة الحُرث العقيد/ منصور القحطاني" نظر لجهوده في التعاون المشترك مع اليمن والقوات المسلحة اليمنية.

وأثناء التكريم قدم العجابي الشكر والعرفان، لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، الملك" سلمان بن عبدالعزيز"حفظه الله وولي العهد الامين محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وقيادة وزارة الدفاع على كل الدعم المقدم لاخوانهم في القوات المسلحة اليمنية .