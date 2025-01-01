رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

كرم قائد اللوء الثالث عاصفة اللواء الركن / محمد العجابي " اليوم الاربعاء، قائد قطاع حرس الحدود في محافظة الحُرث العقيد/ منصور القحطاني" نظر لجهوده في التعاون المشترك مع اليمن والقوات المسلحة اليمنية.

وأثناء التكريم قدم العجابي الشكر والعرفان، لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، الملك" سلمان بن عبدالعزيز"حفظه الله وولي العهد الامين محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وقيادة وزارة الدفاع على كل الدعم المقدم لاخوانهم في القوات المسلحة اليمنية .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عاجل:تدشين صرف راتب شهرين لهؤلاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق