قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:ردا على استقصائي بشان الوثيقة المرفقة المنسوبة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي ، ومنسوب فيها رواية للعميد فضل حنش حول أحداث معاشيق بالأمس.
واضاف:كد لنا مسؤول رفيع في مكتب رئاسة الجمهورية عدم صحة الوثيقة المتداولة، مؤكدا عدم وجود اي وثائق رسمية بصفة "رئاسة مجلس القيادة" في سجلات الرئاسة ، وان ترويسة الوثائق الرسمية مكتوب عليها: الرئيس.
الكشف عن حقيقة وثيقة باسم مجلس الرئاسة بشان احداث معاشيق في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:02 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:ردا على استقصائي بشان الوثيقة المرفقة المنسوبة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي ، ومنسوب فيها رواية للعميد فضل حنش حول أحداث معاشيق بالأمس.
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:ردا على استقصائي بشان الوثيقة المرفقة المنسوبة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي ، ومنسوب فيها رواية للعميد فضل حنش حول أحداث معاشيق بالأمس.
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