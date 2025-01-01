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الكشف عن حقيقة وثيقة باسم مجلس الرئاسة بشان احداث معاشيق في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة وثيقة باسم مجلس الرئاسة بشان احداث معاشيق في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة وثيقة باسم مجلس الرئاسة بشان احداث معاشيق في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 05:02 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:ردا على استقصائي بشان الوثيقة المرفقة المنسوبة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي ، ومنسوب فيها رواية للعميد فضل حنش حول أحداث معاشيق بالأمس.
واضاف:كد لنا مسؤول رفيع في مكتب رئاسة الجمهورية عدم صحة الوثيقة المتداولة، مؤكدا عدم وجود اي وثائق رسمية بصفة "رئاسة مجلس القيادة" في سجلات الرئاسة ، وان ترويسة الوثائق الرسمية مكتوب عليها: الرئيس.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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