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طريقة تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد pdf - أخبار كلمتك

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طريقة تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد pdf - أخبار كلمتك

طريقة تحميل نماذج امتحانات أولى ثانوي النظام الجديد pdf - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:56 صباحاً - نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي.. تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وطريقة تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي، للتعرف على شكل ونظام الامتحانات، لمساعدة الطلاب في الاستعداد لامتحانات الترم الأول.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي للاستعانة بها والمذاكرة منها، من خلال الدخول على موقعها الرسمي الإلكتروني، مـــن هــــــنـــــــــــــا.

طريقة الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار أيقونة المنصات التعليمية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- الضغط على المرحلة الثانوية.

- اختيار الصف الأول الثانوي.

- الضغط على أيقونة نماذج امتحانية.

- تظهر كافة الاختبارات للمواد الدراسية الخاصة بالصف الأول الثانوي.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

مواد الصف الأول الثانوي المضافة للمجموع

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة علوم متكاملة.

- مادة التاريخ.

- مادة الفلسفة والمنطق.

- مادة الرياضيات.

مواد الصف الأول الثانوي غير المضافة للمجموع

- اللغة الأجنبية الثانية.

- التربية الدينية.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- درجات مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- درجات مادة علوم متكاملة للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- درجات مادة التاريخ للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- درجات الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- ليصبح مجموع الصف الأول الثانوي للفصلين 380 درجة.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصف الأول الثانوي ترم أول حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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