الرياضة - 01:00 - سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 6 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 01:00 مساءً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 6 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.58 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 50.67 جنيه للشراء، مقابل 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ميد بنك

سعر الدولار في بنك ميد بنك، بلغ نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ نحو 50.57 جنيه للشراء، مقابل 50.67 جنيه للبيع.