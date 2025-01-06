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محامية بارزة تتحدث عن تقرير هام كشف وقائع فساد مفزعة تورط فيها هؤلاء - أخبار كلمتك

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محامية بارزة تتحدث عن تقرير هام كشف وقائع فساد مفزعة تورط فيها هؤلاء - أخبار كلمتك

محامية بارزة تتحدث عن تقرير هام كشف وقائع فساد مفزعة تورط فيها هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:21 مساءً - كلمتك/ خاص

قالت المحامية هدى الصراري : ‏كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ‎#اليمن عن حجم مقلق من وقائع الفساد والتجاوزات التي تورط فيها مسؤولون رسميون في الحكومة الشرعية. 

واضافت أن التقرير سلط الضوء على قضايا متعددة تتعلق بالاستيلاء على المال العام، التهرب الجمركي، التزوير، ونهب أراضي الدولة ، شركات حكومية خارج الرقابة ، تسهيلات لشركات خاصة ، تعطيل العدالة .

وأشارت إلى أن هذه الوقائع الصادمة تسلط الضوء على ضرورة محاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. كما تعكس الحاجة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لوقف هذا النزيف المستمر في موارد الدولة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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