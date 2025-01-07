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يحيى عطية الله يخضع لعملية جراحية بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

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يحيى عطية الله يخضع لعملية جراحية بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

يحيى عطية الله يخضع لعملية جراحية بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:10 مساءً - تأكد حاجة يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحية لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه على هامش الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الأحمر أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز.    

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه. 

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب. 

وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات. 


 الأهلي يهزم سموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول. 

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.

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وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض يحيي عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

 

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ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

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وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي.  
مصطفى مخلوف فني 
خالد عبد الفتاح إيقاف 
محمد هاني عدم جاهزية 
كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة 
مصطفى أبو الخير فني
محمد عبد الله إصابة 
رضا سليم إصابة 
طاهر محمد طاهر إصابة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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